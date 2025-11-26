“¡Mi hijo está muerto!”: tragedia vial deja a niño de 11 años sin vida

Un ataque de furia al volante terminó con la vida de Brandon Dominguez-Chavarría, de 11 años, en Henderson.

Las autoridades de Nevada difundieron las imágenes de bodycam que captaron los minutos posteriores al ataque de furia al volante que terminó con la vida de Brandon Dominguez-Chavarría, un niño de 11 años que solo iba camino a la escuela.

El video muestra a su padrastro llorando, completamente roto, mientras grita que su hijo está muerto y suplica ayuda en plena autopista.

Una discusión vial que terminó en tragedia

A las 7:30 de la mañana del 14 de noviembre, dos vehículos avanzaban entre el tráfico congestionado de la autopista 215 en Henderson.

Según la policía, ambos comenzaron a disputarse el carril y a intentar adelantarse mutuamente.

En cuestión de segundos, la tensión se convirtió en violencia.

Los conductores bajaron las ventanas, intercambiaron insultos y, en ese momento, el joven Tyler Matthew Johns, de 22 años, sacó un arma y disparó una sola vez hacia el SUV híbrido donde viajaba Brandon junto a su padrastro. La bala entró por la ventana y golpeó al niño, que iba sentado en el asiento trasero rumbo a la escuela.

El llanto del padrastro en plena autopista

Tras el disparo, el padrastro de Brandon, desesperado, embistió el vehículo del agresor para detenerlo. Ambos autos quedaron inmovilizados en medio de la carretera.

Los dos hombres bajaron y comenzaron a gritarse… y allí empezó la escena más desgarradora.

Las imágenes de bodycam muestran al padrastro fuera de sí, llorando, temblando, completamente destruido mientras grita:

“¡Mi hijo está muerto!”

Su dolor es inmediato, crudo y difícil de escuchar. Intenta acercarse al auto, intenta hablar, intenta entender lo que acaba de pasar. Se aferra a la mínima esperanza, pero sabe que su niño ha recibido un disparo mortal.

El llanto desesperado del hombre resume lo que la policía luego describió como “una pérdida que nunca debió ocurrir”.

El conductor armado admite el disparo

El video también muestra a Tyler Johns, visiblemente alterado, acercándose al oficial que pasaba por la zona.

—“I shot at him, bro…” (“Le disparé, hermano…”)

—“You shot at him?” (“¿Le disparaste?”)

—“I didn’t know there was a f***ing kid in the back.” (“No sabía que había un maldito niño atrás.”)

Ya esposado, dentro de la patrulla, repite una y otra vez que no sabía que un menor iba en el vehículo y pregunta:

“¿Hay alguna posibilidad de que el niño esté bien?”

El oficial le responde:

“Si eres un hombre de fe… empieza a rezar.”

Brandon no sobrevivió

Paramédicos del departamento de bomberos de Henderson trasladaron rápidamente al niño a un hospital cercano. Pero, pese a los esfuerzos médicos, Brandon Dominguez-Chavarría murió poco después.

Tenía 11 años.

Estaba camino a clases.

Había salido de su casa para vivir un día más. Pero un acto impulsivo, violento e incomprensible se lo arrebató a su familia.

La comunidad creó una página en GoFundMe en su memoria, y el caso ha generado indignación en Nevada.

La madre enfrenta al asesino

Días después, en la primera audiencia judicial, la madre del niño miró al acusado y le habló directamente:

“Él quiso quitarle la vida a alguien. Me quitó la vida de mi hijo. Solo iba camino a la escuela.”

Johns permanece detenido sin derecho a fianza.

Está acusado de homicidio y de disparar contra un vehículo ocupado.

