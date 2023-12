“Mi esposo me quiso matar, quemó nuestra casa”: Madre hispana

Afortunadamente, esa noche no hubo heridos ni víctimas mortales, pero la familia que le brindó cobijo perdió el domingo 10 de diciembre todo su hogar.

El miedo, la angustia y la incertidumbre de no saber lo que vendrá ahora se adueñaron de Ana Castellano.

«Teníamos tres meses de habernos separado y en vista de que ya yo no quería volver con él, por sus problemas de agresividad, él decidió ir al lugar donde yo estaba y quemarlo», explica la hispana.

Los oficiales recuperaron los videos de vigilancia de la zona, al verlos Castellano quedó en shock. Tras recuperarse de la impresión proporcionó a las autoridades la identidad y una fotografía de su ex.

«Necesitamos justicia, tememos por nuestras vidas»

Horas después fue presentado ante la corte y luego de escuchar a ambas partes, a Valdés y a Castillo, la jueza de la corte de fianzas, Mindy Glazer, dio a conocer su decisión.

A Valdés se le concedió una fianza total de 111.000 dólares, se le impuso arresto domiciliario con un monitor GPS y se le ordenó mantenerse alejado de su esposa.

«¿Una fianza?», se pregunta en voz alta la hispana, quien no entiende cómo esa decisión podrá protegerla a ella y a su hija. «Una fianza él la va a pagar, me va a buscar y me va a asesinar», acota Castellano.

«Él ahora tiene un arresto domiciliario y yo temo por nuestras vidas, por favor, necesito ser escuchada. Necesitamos justicia, tememos por nuestras vidas», suplica la madre hispana a las autoridades.