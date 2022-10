¡Se encienden las alarmas!

¡No bailes de caballito! A través de sus historias de Instagram, Alan Zamudio, integrante de Mi Banda El Mexicano, reveló que luego de sufrir un desmayo sufrió un aparatoso accidente, por lo que de inmediato sus seguidores le desearon una pronta recuperación. Es impactante la forma en que quedó uno de sus ojos tras caerse, completamente morado.

Hijo de Casimiro Zamudio, vocalista de esta agrupación musical, Alan es considerado uno de los músicos más atractivos en el regional mexicano, aunque no por eso se ha salvado de las críticas, pues muchos aseguraron en su momento que el también cantante no tenía el talento necesario para formar parte de esta banda y que solamente ‘brincaba’ sobre el escenario, ¿será?

¿Qué le pasó a Alan Zamudio, integrante de Mi Banda el Mexicano?

“Oigan, resulta que el día de ayer en la tarde tuve un desmayo. Un desmayo que provocó que me desvaneciera y perdiera el conocimiento y como resultado, el ojo”, expresó Alan Zamudio en el justo momento en que muestra cómo quedó esa parte de su rostro. Tranquilo, siguió contando lo que le pasó a continuación de sufrir un desmayo.

“Me la he pasado desde ayer con oftalmólogos, cardiólogos y neurocirujanos paea descartar cualquier situación para checar bien de donde viene ese desvanecimiento, entonces, les hago de su conocimiento que, para las próximas fechas, mientras el ojo no se me ‘deshinche’ tantito, no voy a estar asistiendo a los eventos de Su Majestad Mi Banda El Mexicano”, expresó el cantante.