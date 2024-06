Mhoni Vidente predice cómo le irá a México tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales

Mhoni Vidente predijo triunfo de Claudia Sheinbaum

Habrá estabilidad económica en México

También le ‘echó las cartas’ a México

Mhoni Vidente no dejó pasar mucho tiempo para dar sus predicciones de cómo le irá a México tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales.

Cabe recordar que la psíquica cubana, desde hace varios meses, aseguró que la candidata de Morena sería la próxima presidenta del país azteca.

En esta ocasión, Mhoni se dio cita en El Heraldo de México para compartir sus augurios.

También, se dio el tiempo para hablar de Chiquis Rivera, quien hace apenas unos días sufrió un aborto espontáneo.

«La gente está nerviosa»: Mhoni Vidente

Antes de entrar de lleno con sus predicciones, Mhoni Vidente aseguró que la gente está nerviosa porque Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México.

«Pero no tanto el pueblo, si no que los inversionistas, la gente que trae el dinero, ya que no saben cómo lo va a manejar».

La vidente cubana mencionó que, de acuerdo con la carta del As de Oros, esto se va a componer.

«El dólar se volverá a estabilizar, habrá nuevas inversiones y la economía seguirá estable para que la gente esté tranquila y se sienta segura», afirmó.