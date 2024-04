Mhoni Vidente visualiza tragedia dentro de La Casa de los Famosos

Según la opinión de la cubana, esta nueva edición no alcanza el nivel de atracción de las anteriores.

Todo mal en Telemundo

«Hay una maldición en Telemundo, algo le pasó a Telemundo definitivamente», aseguró la pitonisa cubana en su programa de predicciones.

«Desde que empezó esos cambios que han tenido en cuestiones de directivos, esos cambios en cuestiones de dueños ya no brillan como antes», aseguró.

«Ya no brillan los programas, no les funciona, aparte de La Casa de los Famosos tienen más programaciones que no sobresalen», comentó.

«Han corrido a mucha gente que era ícono completamente de Telemundo. Sí tuvieron malas decisiones, ya han tenido malas inversiones», dijo.