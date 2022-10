Esta predicción cumplida causa controversia

A diferencia de su canal oficial de YouTube, donde tiene desactivados los comentarios, en su cuenta oficial de Instagram Mhoni Vidente permite a sus seguidores que expresen sus puntos de vista. En este caso, que dijo toda la verdad de las revelaciones de la Virgen de Fátima, provocó todo tipo de reacciones, tanto a favor como en contra.

“Cuando se vio la Virgen del Fátima, ella dijo ‘no más guerra ni peste’. Al cabo de un año, ocurrió lo diferente, así que lo asumiré diferente”, “Mira que no creo en nada, tengo que ver para creer, pero estuve buscando y vi mucha relevación, existen misterios, es increíble. Mira que no opino, no me gusta ser opinologa, mucha gente es muy religiosa y la respeto, pero es increíble”.