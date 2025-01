Mhoni Vidente revela lo inesperado de la salud de Maribel Guardia en medio de la polémica

Mhoni Vidente da predicción de Maribel Guardia.

¿Estará grave de salud?

Advertencia en medio de polémica.

En los últimos días, Maribel Guardia ha sido el centro de una intensa controversia legal que ha capturado la atención pública.

La disputa con Imelda Tuñón, se desató por acusaciones graves que incluyen comportamientos inapropiados y el cuidado del menor implicado.

Tras las acusaciones, Maribel Guardia ha asumido temporalmente la custodia del niño mientras las autoridades investigan el caso, un periodo inicialmente establecido en 10 días.

Esta situación ha afectado profundamente a la actriz, como reveló Marco Chacón, su esposo.

Mhoni Vidente lanza fuerte predicción

Marco mencionó que Maribel ha experimentado una significativa pérdida de peso y problemas severos de insomnio debido a la preocupación constante por el bienestar del niño.

«Ha estado sufriendo mucho. Ha bajado 10 kilos de pura preocupación», expresó la pareja de la actriz.

«Siempre tuvo insomnio, pero ahora se duerme a las 7 de la mañana», añadió a sus declaraciones.

«La abuela ha estado sufriendo, pensando que el niño pueda no estar bien, que no esté cuidado o que esté viendo cosas que no debe ver», expresó Chacón.