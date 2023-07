Según su relato, Mhoni Vidente tuvo recientemente un enfrentamiento con el demonio ‘Luzbel’, en donde contó que iba en contra de ella; por lo que tuvo que pelear para ser liberada y ella no morir en el intento. De acuerdo con sus declaraciones, fue su acercamiento con Dios lo cuál la ayudó a salvarse.

Muchas personas que son creyentes, no dudan en la experiencia narrada por la vidente, sin embargo hay quienes no creen mucho en las palabras expresadas por Mhoni. Sin embargo, en este reciente video, Mhoni narró el cómo tuvo un acercamiento con el demonio.

Es bien sabido que Mhoni, es una de las astrólogas y videntes más reconocidas en México y América Latina en la actualidad, esto por sus acertadas predicciones; sin embargo, no se descarta que también pase momentos oscuros en donde asegura, ha tenido algunos sueños extraños.

Relató que se le apareció un demonio

Mhoni relató que debido a su cercanía a Dios y a la Virgen María, pudo librarse de que el demonio se la llevara. «A las 3:00 am oigo mi nombre y oigo que me dicen Mhoni tres veces y despierto, abro los ojos y empiezo a oir que murmuran y veo que el departamento estaba oscuro y digo se fue la luz», dijo.

«Empiezo a caminar para la sala del departamento y ya no era la sala, era una cueva completamente oscura y digo ‘¿Donde estoy?’, vuelvo a oír mi nombre tres veces», revela. «Veo dos ojos, era Luzbel mismo, era Lucifer mismo, me estaba enfrentando y me decía, ‘Mhoni, vengo por ti'», contó al programa.