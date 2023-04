En el reporte más actualizado de las autoridades se informó que no hay daños o víctimas confirmados, sin embargo, se mantendrán alerta en el monitoreo de los equipos para poder elertar de posibles réplicas en las próximas horas como comúnmente sucede en este tipo de fenómenos naturales. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Mhoni Vidente sismo Oaxaca

¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO?

Es importante saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. Por principio de cuentas se pide acudir a pláticas de Protección Civil, identificar las zonas de peligro, así como las seguras, además de las rutas de evacuación, tener a la mano documentos personales, así como una mochila con kit de emergencias y primeros auxilios, un teléfono celular, linterna de baterías.

Se pide no usar ascensores, también alejarse de lugares donde puedan caer objetos, solamente tender las recomendaciones de las autoridades, no caer en pánico ni en rumores, no entorpecer las labores de bomberos y protección civil. El pánico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en este tipo de fenómenos naturales.