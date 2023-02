Es bien sabido que la famosa astróloga y vidente es famosa y querida por muchísimas personas por sus acertadas predicciones, en donde no han sido, una, dos, si no muchísimas ocasiones en donde se han cumplido las visualizaciones de Mhoni Vidente.

“Predicción cumplida, bien ahí amiguis”, “Te digo amiguis, estás con todo y atinada como siempre”, “Que bárbara Mhoni”, “Ni siquiera me di cuenta cuando lo predijo”, dijeron algunos usuarios en los comentarios del video compartido en su Instagram oficial. Archivado como: Mhoni Vidente predijo embarazo de Rihanna

Aún no se ha confirmado oficialmente el tiempo de embarazo que tiene la artista originaria de Barbados, sin embargo Mhoni predijo que tiene 7 meses actualmente y asegura que será niña. La famosa vidente ha recibido cientos de comentarios de gente bastante sorprendida ante la predicción cumplida.

Rihanna se presentó embarazada de su segundo hijo el domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Associated Press informó que el representante de la superestrella pop confirmó el embarazo poco después de que terminó su set de 13 minutos en el Super Bowl 57.

Mhoni Vidente predijo embarazo de Rihanna: La cantante quería que su embarazo se notara

La barriguita de Rihanna era visible con la ropa entallada que usó bajo un abombado traje rojo de cuerpo completo, lo cual desató una ola de conjeturas en redes sociales a cerca de que podría estar nuevamente embarazada. La cantante de 34 años tiene un hijo de 9 meses con el rapero A$AP Rocky. Durante una conferencia de prensa el jueves, Rihanna dijo que no estaba segura de aceptar el reto de presentarse cuando tenía tres meses de haber dado a luz a su primer hijo y se preguntó:

“¿Debería tomar decisiones como ésta ahora? Quizá me arrepienta”.”Pero cuando te vuelves madre, hay algo que ocurre que sientes que puedes dominar el mundo, que puedes hacer cualquier cosa”, dijo Rihanna. “El Super Bowl es uno de los más grandes escenarios del mundo. Aunque es aterrador, porque no he estado en el escenario en siete años, hay algo emocionante con todo esto”, informó AP. Archivado como: Mhoni Vidente predijo embarazo de Rihanna

