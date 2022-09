Dio una explicación de porque los terremotos y sismos llegan a producir ‘beneficios’ al planeta Tierra y por esa razón no deberían ser vistos de mala forma. Agregó, que lo había comunicado porque muchas personas le habían estado preguntado por sus redes sociales sobre sí ocurriría un temblor.

Por medio del podcast de El Heraldo de México, Mhoni Vidente hizo mucho hincapié en que definitivamente en el mes de septiembre se registraría un fuerte temblor. La pitonisa dijo hasta que magnitud podría llegar a tener el movimiento, pero también dijo que no se debería ver a estos fenómenos como algo malo.

¡Mhoni predice fuerte temblor!

“Todo el mundo me está pregunta que si va a volver a temblar”, dijo la vidente en el podcast de El Heraldo. “Si”, respondí sin más. “En las cartas del tarot no sale la carta del ermitaño que es la carta número 9 y esta carta me está diciendo que si va a temblar otra vez en el mes de septiembre.”

Aunque algunos han acusado a Mhoni de ser charlatana, la vidente tiene muchos fieles seguidores que la respetan y la defienden de los que la atacan. Estos aseguran que muchas de sus predicciones si han llegado a cumplirse y por eso piden que le crean. ARCHIVADO DE: Mhoni Vidente predice terremoto