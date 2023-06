Marcelo Ebrard, el actual canciller. Ebrard es un aliado cercano de AMLO y es visto como un favorito potencial. Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de México. Sheinbaum también es un aliado cercano de AMLO y es visto como una estrella en ascenso en el partido Morena. Ricardo Monreal, el actual senador por Zacatecas. Monreal es un ex gobernador de Zacatecas y es visto como un caballo oscuro potencial en la carrera.

México acudirá a las urnas en 2024 para elegir un nuevo presidente. El titular, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no es elegible para postularse para la reelección. Como resultado, la carrera está abierta de par en par. Ya han surgido varios candidatos potenciales. Entre ellos están:

Mhoni Vidente dice quién será el presidente de México

En los últimos días han comenzado a popularizarse los comentarios de Mhoni Vidente sobre quién será el sucesor de AMLO. En una entrevista reciente, Mhoni Vidente pronosticó que el próximo presidente de México será una mujer. También dijo que la mujer será del partido Morena.

“Es mi predicción, es Marcelo Ebrard. Una mujer no veo ahorita, porque lamentablemente ni Estados Unidos ha tenido una presidenta. México todavía, la mujer no vota por la mujer, no está preparado el país. El pueblo mexicano quiere un hombre para que enderece la situación de violencia», dijo la psíquica. Archivado como: Mhoni Vidente presidente México