Mhoni Vidente avisa que ya se abrieron las puertas del infierno en la Tierra

Inició argumentando que hay mucha gente que se encuentra ‘perdida’ por no voltear sus ojos hacía el cielo en estos días cabalísticos.

«Son días que me vienen revelaciones a la mente», afirmó, asegurando que el pasado 27 de noviembre fue uno de esos días fuertes.

¿Qué hacer en estos días cabalísticos?

El tercer portal de las entes negativas será abierto en la basílica de San Pedro y San Pablo en el Vaticano, según Mhoni Vidente.

«Es importantísimo abrir la biblia en el Salmo 91, rezarlo, ponerse agua bendita y prender una veladora blanca», indicó la psíquica.

«En ese día no puedes pensar nada negativo, no te puedes pelear, no puedes hacer ningún tipo de ritual, nada», subrayó.

«A los niños chiquitos se les tiene que poner una medallita de Dios, de la Virgen María o un escapulario rojo del santo que ustedes prefieran», reveló.