Mhoni Vidente predice nueva pandemia peor que el COVID-19

Esta no sería la primera vez que la astróloga predijo hechos catastróficos que ponen en alerta a la humanidad.

«Mientras tu cuerpo esté fuerte, ese virus no te va a hacer nada, te vas a hacer inmune», recordó a sus seguidores.

Muchos creen en Mhoni

A pesar de los malos comentarios que recibió, muchos de sus fieles seguidores salieron en su defensa frente a las críticas.

«Cubro a mi familia y me cubro con la sangre de Cristo que tiene poder esto no me va a aterrorizar», la defendieron.

«Dios proteja también al mundo entero», le dejaron en los comentarios de El Heraldo de México.

