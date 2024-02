Mhoni Vidente predice «matrimonio gay» en La Casa de los Famosos

Pues sus predicciones no han faltado desde que inició esta cuarta edición del programa de Telemundo y ha sorprendido a todos.

También aseguró que no habrá mucha controversia ya que el programa de Telemundo no «sabe crear controversia» como lo hizo en México.

Le piden a La Divaza que tenga cuidado

Las reacciones de los seguidores del reality de Telemundo han dejado comentarios en el video de Mhoni, ya que le piden a La Divaza que tanga cuidado.

En México, Alfredo Adame es conocido por ser un polémico actor que ha sufrido de agresiones físicas con diversas personas.

«Me muero por ver a Adame en una de esas, pero que corra La Divaza de él», escribió un cibernauta en YouTube.

Pero también hubo algunos que no creen: «No creo que Adame llegue a ese extremo», «Esa predicción no me la creo». PARA VER LA PREDICCIÓN DE MHONI VIDENTE DA CLICK AQUÍ.