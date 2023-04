Mhoni Vidente hace inesperada predicción

¿Piqué le quiere quitar sus hijos a Shakira?

¿Esperan la llegada de un nuevo bebé?

Mhoni Vidente predice lo peor Shakira. La cantante colombiana Shakira ha decidido continuar su vida alejándose de su ex esposo Gerard Piqué, por lo cual ha optado por irse a vivir a la ciudad de Miami, Florida. Sin embargo, todo parece indicar que los problemas seguirán a la originaria de Barranquilla, así lo ha dicho Mhoni Vidente.

La reconocida astróloga cubana, Mhoni Vidente ha visualizado más problemas para la artista internacional, ya que asegura que tras el divorcio y toda la polémica que hubo en torno a sus temas dedicados a su ex, “se viene lo peor” para la cantante colombiana y da a conocer el futuro de ella y sus hijos.

Mhoni Vidente predice lo peor para Shakira

En uno de sus videos más recientes compartidos en las redes sociales, la psíquica habló sobre el futuro que le depara a la cantante que ahora radica en los Estados Unidos. Ya que asegura que el ex futbolista español intentará demostrar que su ex pareja no es una buena madre.

La clarividente menciona que la intérprete de 46 años de edad comenzará una gira mundial próximamente, por lo que Piqué aprovecharía para demostrar que no es buena madre por no cuidar a sus hijos Milan y Sasha. A lo que de inmediato lanza una predicción para la artista.