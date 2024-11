Mhoni Vidente predice a la ganadora de Miss Universo 2024

Además, Mhoni Vidente no dejó pasar la oportunidad para opinar sobre la controversia reciente que rodeó al certamen.

Incluso, Mhoni expresó que en la actualidad ya no deberían realizarse concursos de belleza, sugiriendo que en su lugar se organicen competencias intelectuales que destaquen otros talentos.

«Decían por el dinero, no vayan a invitar a Lupita Jones. Yo creo que ya no debe haber concurso, ya no, ya tiene que ser el último o penúltimo, concursos más intelectuales».

La pitonisa enfatizó que estos concursos, en su opinión, promueven estereotipos que limitan el potencial de las mujeres.

A pesar de su opinión crítica, Mhoni reconoció la importancia histórica de Miss Universo y la plataforma que representa para muchas participantes.