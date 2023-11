Mhoni Vidente predice quién ganará la presidencia de EEUU y a Trump no le gustará

«Siento que está haciendo todavía mucha campaña, no le van a poder hacer nada a Donald Trump en cuestiones de tumbarlo o meterlo a la cárcel», dijo.

Problemas de salud de Joe Biden

La clarividente cubana señaló que por más que le han estado buscando conflictos los demócratas, no han podido lograrlo.

«Definitivamente el presidente actual de Estados Unidos, que es demócrata, es una situación de salud muy delicada», señaló.

«Tiene problemas de conciencia mental, no puede tomar decisiones, ya casi no se puede mover, lo están disfrazando mucho para que no se le note», aseguró.

«Pero a él ya lo quitan, ya la gente fuerte de los demócratas va Michelle Obama como contrincante de Donald Trump», argumentó.