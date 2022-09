Mhoni Vidente predice fuertes sismos en México para septiembre (VIDEO)

Sin embargo, este fue un tema que discutió Mhoni Vidente para El Heraldo de México, en donde comunicó que, desgraciadamente esto volverá a suceder. “La carta de la muerte sigue rondando en los mexicanos, esos sismos siguen todavía marcando historia completamente, va a volver a temblar, septiembre es el mes del sismo, lo dije a principios de año. El primero de septiembre hubo sismo en Guerrero, pero no se sintió tan fuerte”, confesó la vidente. Archivado como: Mhoni Vidente predice fuertes sismos

Espera que los sismos no sean tan catastróficos

Por otra parte, Mhoni Vidente advirtió que los sismos pueden llegar a ser bastante fuertes, pero espera que sucedan de poco a poco y no lleguen a ser tan terribles como los anteriores que sucedieron exactamente en esta fecha. “Hay que saber que hay energías muy fuertes que se adentran en el centro de la tierra que se tienen que liberar”, dijo.

“Esperemos que no se liberen de golpe, de poquito a poquito, imagínense que pase uno de 9, el último fue de 8.8, fue en septiembre del 2017 y fue catastrófico”, dijo Mhoni Vidente al video para El Heraldo de México. La gente espera que los sismos no vuelvan a ser igual de terribles, esperemos que en las próximas horas no se reporten catástrofes (VER VIDEO). Archivado como: Mhoni Vidente predice fuertes sismos