Mhoni Vidente predice cuándo se casarán Ángela Aguilar y Christian Nodal

La psíquica y clarividente cubana aseguró que los cantantes no están casados, algo que ella afirmó desde hace dos años.

A punto de finalizar, Mhoni Vidente reveló la fecha exacta en la que Christian Nodal y Ángela Aguilar llegarán al altar.

«La carta del As de Oros me confirma que ella no está embarazada… déjenlos disfrutar de su relación«.

Será el 14 de febrero del 2025 que los cantantes unirán sus vidas en matrimonio, de acuerdo con la vidente cubana.

Por último, aseguró que Nodal se quitó los tatuajes por su nueva novia y no por su hija Inti, como él aseguró (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)