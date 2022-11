¿Qué se ha dicho de la salud de Julio Iglesias?

De manera sincera, Mhoni Vidente desea que el cantante hispano Julio Iglesias no fallezca, pues predice que le van a salir más hijos, aparte de los que ha reconocido, para exigir parte de la herencia. Hace apenas unos días, Julio Iglesias Jr le dio una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! donde habló sobre el estado de salud de su famoso padre. Negó que tuviera problemas de memoria o dificultad para moverse.

“Está de maravilla. Muy activo, no para de hacer cosas. Me explicó que estaba en su casa de Punta Cana supervisando los destrozos que el huracán Fiona ha provocado”. El propio cantante hispano había respondido así en agosto a los rumores sobre su estado de salud: “Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo Alzheimer. Con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien” (Archivado como: En pleno Día de Muertos, Mhoni Vidente predice el fallecimiento de querido cantante hispano).