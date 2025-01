Mhoni Vidente predice que conductora de ‘Hoy’ estará embarazada

Sin embargo, no ha sido un camino sencillo para la presentadora.

A sus 51 años y tras experimentar la menopausia, Galilea ha enfrentado importantes desafíos en su deseo de concebir.

En una entrevista para el programa “Netas Divinas”, Montijo confesó las dificultades que ha encontrado en su búsqueda de ser madre nuevamente.

«Sí me encantaría que, en este momento, me embarazara, sí… No puedo, no puedo. Intenté varias veces y nada», dijo.