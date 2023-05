Mhoni Vidente predice lo peor para el clima de EEUU

La experta en astros recomienda no tirar las mascarillas debido a erupción del volcán

México se encuentra actualmente bajo la amenaza de una posible erupción por parte del Popocatépetl, por lo que Mhoni Vidente dio un consejo a todo su público y señaló que no tiren las mascarillas o cubrebocas porque en un futuro podrá servir, informa la fuente.

«Hay que saber que si el Popo hace erupción, la ceniza va a llegar hasta acá (…) por eso no tiren las mascarillas, hay mucha gente que no está usando mascarilla y está bien, ya levantaron la pandemia, pero la mascarilla nos va a ayudar con el Popo y las cenizas, para no contaminarnos nosotros y que es algo de la naturaleza, no se puede evitar», concluyó Mhoni