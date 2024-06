Mhoni Vidente revela fecha de la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Pero no este año, sino el siguiente; además, no se embarazará. “Sí se le ve casamiento… La carta de As de oro no trae embarazo, déjense de andar diciendo mentiras», dijo Mhoni para El Heraldo de México.

«Ni se han casado, ni está embarazada… Déjenlos disfrutar la relación… Sí se casan, este año no, lo más seguro es que sea el 14 de febrero del 2025… Cuando Nodal se quita los tatuajes comienza a hablar con Ángela”, comentó la pitonisa.

Dijo que él no se entendía con Cazzu por las diferencias culturales y que el problema es que el cantante mexicano tardó en madurar y lastimó a muchas personas.

Eso sí, culpó a la intérprete argentina por no haberse dado cuenta de los problemas de Nodal. Las redes sociales no han sido amables con la nueva pareja.