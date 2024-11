Mhoni saca la carta del Diablo y advierte a Trump de ser asesinado al llegar a la presidencia

Mhoni predice atentado contra Trump.

Trump buscará paz internacional y alianza.

Peligro acecha hasta el 20 de enero.

Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones, ha vuelto a generar controversia al asegurar que Donald Trump, quien ella visualiza como el próximo presidente de Estados Unidos en 2025, corre un grave peligro.

En una de sus recientes declaraciones, Mhoni afirmó que Trump “trae la carta del Diablo”, lo que, según ella, representa una amenaza inminente de muerte.

La vidente aseguró que figuras poderosas dentro de Estados Unidos, incluyendo a los Illuminati y la élite de Hollywood, ven a Trump como una figura que debe ser eliminada.

Según Mhoni, estas fuerzas intentarán impedir que Trump complete su juramentación el 20 de enero de 2025, fecha en la que podría ser asesinado.

Mhoni Vidente predice atentado a Trump en enero

“Donald Trump nació en New York, es la ciudad ‘66′, por la coordinada, ahí son todos los atentados, todo mundo piensa que es el anticristo. Pero no, la carta del Diablo me dice que hay alguien oscuro detrás de él que quiere asesinarlo”, aseguró Mhoni Vidente.

La vidente señaló que, de asumir el poder, Trump buscaría instaurar la paz en regiones en conflicto, como Rusia, Ucrania e Israel.

“Lo quieren quitar del poder, ya tuvo un atentado, y el 20 de enero del 2025 podría sufrir otro. Veo una bomba, la carta del Diablo me indica que hay alguien oscuro detrás de él”, predice Mhoni.

Además, Trump estaría dispuesto a fortalecer su relación con México y colaborar en asuntos de importancia mutua.