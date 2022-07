No estaba claro si el presidente, Gotabaya Rajapaksa, se encontraba allí en ese momento, y el vocero del gobierno Mohan Samaranayake dijo que no tenía información sobre los movimientos del presidente. Los manifestantes seguían en el complejo tras invadir la residencia oficial del mandatario, su oficina y la residencia oficial del primer ministro, y dijeron que se quedarían hasta que los dos dimitieran oficialmente. Se desplegaron soldados por la ciudad y el jefe de la Defensa, Shavendra Silva, pidió a la gente que mantuviera la ley y el orden, esto en medio del video de Mhoni Vidente y sus predicciones

Para esto, la cubana dijo lo siguiente: “Esta carta, la del ermitaño me dice que alguien empezará a mover a la sociedad, a los jóvenes y saldrán a las calles gritando y pidiendo justicia, cambios radicales en el pensamiento y en la política, así que guerras civiles y golpes de estado se visualizan en toda América y Asia, como el reciente conflicto político contra las autoridades en Sri Lanka.

¿CÓMO TERMINARÁ TODO?

En Buenos Aires, se registraron concentraciones en el Obelisco, la avenida 9 de julio y la plaza de Mayo bajo la consigna “Defendamos la República” o el “Argentinazo”, que contó con la participación de numerosos sectores políticos, así como una fuerte presencia de la izquierda argentina, en una semana marcada por los enfrentamientos entre las distintas fuerzas de la coalición gobernante y tras la dimisión del ministro de Economía y la asunción de la economista Silvina Batakis como su reemplazo.

“Ha sido una crisis política en el gobierno en el que se ven las grietas que ya existían y que se venían mostrando desde hace meses. Pero la realidad es que cambian de figuritas pero no el rumbo, porque también hay que tener memoria sobre quién es la ministra Batakis, que ya fue ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Scioli, fue la ministra que achicó los proyectos de salud, de educación de infraestructura”, afirmó Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), a The Associated Press. Archivado como: Mhoni Vidente predicciones