“Es terrible lo que está pasando en México”

Para su siguiente revelación, Mhoni Vidente recordó el atentado que sufrieron los miembros de la Banda Tierra Sagrada luego de ofrecer un concierto en Tlaxiaco, Oaxaca, en México, donde uno de sus músicos resultó herido, por lo que no dudó en decir que es terrible lo que está pasando en México respecto a la inseguridad. Se trata de una predicción cumplida.

“En el momento en que todos los carteles se están reacomodando, hay diferentes lideres nuevos, y lo que le pasó a la Banda Tierra Sagrada fue que no los mataron porque no quisieron, pero es una situación muy triste porque ya no podrán andar de gira y no pueden hacer nada porque no sabes si al jefe de un cartel le caes bien o le caes mal y te vayan a levantar”, expresó la vidente más querida por los hispanos.