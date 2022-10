“Las cartas de El Diablo y de La Muerte están detrás de él. Lo comenté hace un año o dos que Julión se tenía que cuidar”, expresó la psíquica y clarividente cubana, quien recordó lo que pasó con Jenni Rivera, a quien alguien le aconsejó que no viajara a Monterrey, Nuevo León, donde lamentablemente perdió la vida en un accidente aéreo (Archivado como: Mhoni Vidente da a conocer sus predicciones para la primera semana de octubre).

En su visita más reciente a El Heraldo de México, video que está disponible en su canal oficial de YouTube , la vidente más querida por los hispanos comentó en primer lugar, a manera de broma, que lucía un vestido muy similar al que usó Madonna en el video del tema musical Vogue, o mejor dicho, el sostén que salió a la fama en ese entonces. Las risas no pudieron faltar de parte de los conductores.

“Hay que tenerle miedo al miedo”

Respecto a este mismo tema, Mhoni Vidente expresó que hay que tenerle miedo al miedo, así como respeto, ya que se trató de un operativo muy grande que se llevó a cabo en Zapopan, Jalisco: “Para que el señor haya dicho: ‘vienen detrás de Julión’ es que él estaba ahí e iban por él. Así que se salvó porque alguien le dijo”, comentó la vidente más querida por los hispanos.

A la prgunta de que sí ella creía que el cantante mexicano en realidad estaba en este lugar, Mhoni no dudó en decir que si: “Le estaban temblando las piernas cuando dio el aviso en el avión porque estaba muy nervioso y se fue a Pachuca. Aquí lo más importante es que él no puede ir a ese luga, ni a Sinaloa o Michoacán, porque pertenecen a un Cartel que no lo quiere. Se va a tener que cuidar”.