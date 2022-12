La astróloga está siempre a disposición de revelar lo que le espera a los famosos, y ahora para este próximo 2023 no se espera lo mejor sobre la familia Rivera, pues si la situación ya estaba muy mal, Mhoni advirtió que las polémicas no se van a detener y van a seguir dando mucho de qué hablar.

Y es que no es ninguna novedad que la gran disputa que existen entre los tíos e hijos de Jenni es bastante grande, pues no suelen tener una buena relación. Rosie Rivera, hermana de Jenni, ha sido tachada en varias ocasiones de lo peor por parte de los hijos de la cantante, por lo cual han cortado toda comunicación.

Mhoni Vidente predicciones los Rivera: Chiquis culpa a su tía Rosie de robo en empresas de Jenni

Hace unos meses atrás, por medio de una transmisión en vivo, Chiquis dio bastante de qué hablar al revelar un robo por muchísimo dinero de las empresas de su mamá, además de decir que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie Rivera, había sido la culpable de robar $800,000 dólares.

“Rosie dijo: ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, dijo la cantante en lo que parece ser el inicio de una guerra de declaraciones”, dijo la cantante. Archivado como: Mhoni Vidente predicciones los Rivera