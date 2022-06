“Muchos gobernantes no la van a tener nada fácil”

Ahora, la psíquica y clarividente cubana sacó las cartas de El As de Bastos y de El Ahorcado, las cuales aseguran que muchos gobernantes no la van a tener nada fácil: “¿Ustedes creen que la negociación en contra de la ley del aborto fue así como así? No. Esa ley ya estaba negociada para que pudiera salir la ley de no armamento o la ley de migración”.

Sin dudar, Mhoni Vidente aseguró que en los próximos días se dará una ley de migración o una ley de control de armas en los Estados Unidos gracias a la negociación que hicieron en contra de la ley de aborto. No le crean tanto a Donald Trump. Visualizo que su vicepresidente, Mike Pence, se quiere postular a la presidencia, al igual que los gobernadores de Florida (Ron Desantis) y de Texas (Greg Abbott) por parte de los republicanos para el 2024, y por los demócratas, Michelle Obama, Kamala Harris o Gavin Newsom, gobernador de California”.