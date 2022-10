“Recordemos que el segundo martes del mes de noviembre se llevarán a cabo elecciones en Estados Unidos para gobernador o presidente, pero ahora será de gobernador , y definitivamente, la carta de El Diablo me indica que triunfarán por escaso margen los demócratas, además de que se visualiza un lider nuevo salido del pueblo y será una persona de color, un hombre o una mujer que estará ‘galopando’ para el 2024 y ser candidato a la presidencia de Estados Unidos”, expresó la vidente.

De inmediato, la psíquica y clarividente cubana comentó que laEra de Escorpión comienza justo este día y llegará a su fin el próximo domingo 20 de noviembre. Las personas nacidas bajo el signo de Escorpión se disitinguen por ser fieles, apasionados, imaginativos y tercos, además de que lo que comienzan lo terminan y no descansan hasta obtener lo que desean.

“Se visualiza la bomba atómica, se visualiza un misil nuclear salido de Rusia para Ucrania. Se pide a toda la gente que rece y se pide clemencia, pues ya se empezará a provocar la Tercera Guerra Mundial. De acuerdo con la carta de la Muerte. no hay quien detenga al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y es un hecho que aviente ese misil sobre Ucrania y así quedarse con el país” (Archivado como: Mhoni Vidente comparte sus predicciones de la Era de Escorpión).

La psíquica y clarividente cubana visualiza una gran cantidad de muertos, así como muchas enfermedades y un cambio climático como nunca se ha visto. Por otra parte, la carta de El As de Oros señala que hay que cuidar el dinero, ya que se avecina una inestabilidad económica en prácticamente todos los países del mundo: “Hay que empezar a aprender a ahorrar, hay que comer mejor y hay que saber gastar” (Archivado como: Mhoni Vidente comparte sus predicciones de la Era de Escorpión).

¿Qué le espera a México en la Era de Escorpión? Mhoni Vidente responde…

Por último, Mhoni Vidente sacó la carta de la Torre, que indica que personas de su mismo grupo y de su mismo partido no quieren al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que ‘todos quieren ser y todos quieren gobernar’, pero eso no sería todo: “Esta carta me dice que el presidente se está cayendo a pedazos por las mismas personas que están a su alrededor”.

“Tanto Canadá como Estados Unidos le van a cerrar las inversiones, aparte que el país (refiriéndose a México) se está cayendo por la inseguridad: cuídense, cuiden a su familia, cuiden a sus hijos, que la inseguridad estará peor que nunca y no hay nada que lo detenga”, finalizó la vidente más querida por los hispanos (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).