Dina Boluarte asume presidencia de Perú, Castillo es detenido

Dina Boluarte juró hoy como presidenta de Perú e hizo un llamado al diálogo para instalar un gobierno de unidad nacional, mientras la Fiscalía confirmó la detención del ahora expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión por “quebrantar el orden constitucional”. La abogada, de 60 años, asumió en reemplazo de Castillo, quien fue destituido horas antes “por permanente incapacidad moral” tras intentar cerrar el Parlamento.

Luego de jurar en la sede del Congreso y ya con la banda presidencial, la nueva mandataria escuchó el himno nacional y dirigió un mensaje a los presentes: "Se ha producido un intento de golpe de Estado…. que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta de la república siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación…. es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos" (Con información de BBC, La Jornada y The Associated Press)