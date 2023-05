Actualmente el joven cantante mexicano tiene 23 años de edad y El Gallo de Oro cumplirá este 2023, 17 años de haber sido asesinado en Tamaulipas, por lo que en un principio la cubana dijo que no coincidían los años, luego agregó que la mamá de Hassan no vivió donde estuvo Elizalde, pero sí vivió un momento en Jalisco, de donde es la mujer.

Peso Pluma Valentín Elizalde: “QUE SE CUIDE MUCHO”

Y fue más allá, le pidió hacer algún ritual y rezarle mucho a la Virgen María para protegerse de brujerías y malas vibras de algunas personas que no lo quieren ver triunfar. De inmediato algunas personas comenzaron a opinar: “Que se cuide mucho Peso Pluma. Dios y la virgen de Guadalupe lo proteja”.

Otros más comentaron: "Yo digo que no es su hijo", "¿Y la mamá no sabe quién es el papá o se le olvidó?", "están locos, no se parece ni en lo más mínimo… Para que se quiere hacer fama si ya se está abriendo paso, que no se cuelgue de algo ajeno y por favor gente pendeja no digan incoherencias".