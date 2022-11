A manera de broma, pero como parte de su labor como psíquica, Mhoni Vidente adelantó que Argentina le meterá cuatro goles a México en el partido de mañana: “Lamentablemente, la Selección Mexicana, ya les había dicho, tiene la carta de El Loco y la carta de El Diablo, las cuales me indican que no tiene una estructura buena en cuanto a directores y organizadores”.

Antes de revelar nuevas predicciones, Mhoni Vidente no dudó en decir que este Mundial de Qatar ha sido ‘muy corrompido’ a propósito del inesperado triunfo de Arabia Saudita contra Argentina. De nueva cuenta, aseguró que la Selección Mexicana no le ganará a su similar de Argentina, ni mucho menos logrará un empate.

¿Qué pasará con Shakira? Mhoni Vidente responde…

Fue en junio pasado, según reportó Marca, que Shakira y el futbolista español Gerard Piqué se separaron tras más de diez años de estar juntos, pero hoy en día, siguen dando mucho de qué hablar. ¿Qué dijo Mhoni Vidente de ellos en esta ocasión luego de que la cantante colombiana coincidiera con él en un evento deportivo?: “Ella no lo ha podido olvidar”.

“Ceo que Shakira necesita terapia para sanar completamente esa perdida. Comprender es aliviar. Cuando tú comprendes tu vida, vas a poder aliviar tu existencia. Si no la comprendes, no la vas a poder aliviar y Shakira ya tiene que moverse a otro nivel y no estar haciendo ridículos”, finalizó la vidente más querida por los hispanos (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Con información de El Heraldo de México, AS y Marca.