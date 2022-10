Mhoni Vidente advierte sobre la muerte del actor Andrés García (VIDEO)

Y es que no solo es eso, si no que Mhoni Vidente advirtió que podrían morir otros dos famosos quienes no se habían tomado en cuenta anteriormente. Recordemos que la cubana es bastante asertiva con sus predicciones, por lo que en la mayoría de las veces suelen ser bastante alarmantes.

Y es la salud del ex galán de telenovelas está peor que nunca, pues hace un par de días habló para la revista TvyNovelas, el actor de República Dominicana, nacionalizado mexicano, confesó lo duro que ha sido vivir con la cirrosis. “Sí, yo aguanto bastante, pero puedo con el dolor, mas no con la incomodidad; ni siquiera sé cómo explicártelo sin que suene mal”, dijo.

La forma en la que cambió la vida del actor

Sin embargo, el pasado de ‘casanova’ que tuvo el galán de telenovelas quedó en el pasado, pues luego de que esta terrible enfermedad llegara a su vida, la vida de Andrés García no volvió a ser igual. Pese a todo lo malo, su esposa Margarita es quien le ha dado todo su apoyo y no lo ha dejado solo. Recientemente en un encuentro con la prensa, el hijo de Andrés García, Leonardo habló sobre la salud de su padre, sin embargo trató de no entrar mucho en detalles ya que aseguró que no le gusta hablar sobre su privacidad.

“Ya está bien, unos días bien y nos mal, así es la cosa”, dijo. También le preguntaron sobre si ha mantenido comunicación con él. “Pues a veces sí, a veces no, yo tambipen trabajo, acabo de filmar una película en Guatemala, así es la vida ¿no?”, aseguró. Dijo tambipen que prefiere estar alejado de los chismes “Yo no me meto en estas cosas, yo me alejo, soy actor, no me gustan los chismes amarillistas, que sí la herencia es para uno, que si es para el otro, no me importa”, declaró al programa mexicano Sale el Sol (VER VIDEO). Archivado como: Mhoni Vidente muerte Andrés García