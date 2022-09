“Hay unos juegos nuevos que tú te pones un tipo de lentes y te sientes dentro del juego y estás moviéndote y él cree que tiene 20 años y no, pobre iluso, tiene 61. Dicen que estaba jugando con Vadhir y no se puede esconder la realidad… A él le sale la carta de El Diablo porque trae tantas energías negativas y por tantos conflictos en los que se mete con la gente de poder “, expresó la vidente.

A continuación, Mhoni Vidente le mandó decir a Eugenio Derbez que no se meta en conflictos y mejor se dedique a lo suyo para que no le vuelva a pasar una situación similar que hoy lo tiene en pleno proceso de recuperación: “Pero sí creo que fue una energía negativa, brujería no. Son energías negativas que te manda la gente, que te hace mal de ojo, que te hace salación, que te envidia y te tumba”.

La recuperación del actor y comediante mexicano sería de 7 a 8 meses

Para terminar con este tema, el cual ha estado en boca de todos en los últimos días, Mhoni Vidente predijo que la recuperación de Eugenio Derbez será de 7 a 8 meses, principalmente por su edad: “Saludos a Eugenio Derbez, esperemos que se recupere pronto”, expresó la psíquica, aunque cabe resaltar que en esta ocasión pocas personas creyeron en sus palabras.

“Eso es personal, se nota a leguas que no le cae bien Eugenio”, “¿Qué le habrán hecho Derbez y su familia a Mhoni que se nota a leguas que no lo traga?”, “Parece que Eugenio le cae muy mal a la señora. A veces el brillo le molesta a los opacos”, “Cuidado con lo que dices de los demás… No metas la política con las personas… Guárdate tu odio solo porque no cree en lo que tu crees… Si hablan de ti… Aguántate porque del chisme vives” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: ¿Le hicieron ‘mal de ojo’ a Eugenio Derbez? Mhoni Vidente aclara las dudas