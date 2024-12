Mhoni Vidente lanza terribles predicciones para México y EEUU

Predicen un diciembre difícil para México.

Mhoni Vidente anuncia terremotos de gran magnitud.

Clima violento con nevadas y temperaturas extremas.

La reconocida pitonisa Mhoni Vidente ha lanzado una serie de predicciones alarmantes para diciembre de 2024.

Según sus visiones, México enfrentará un mes lleno de desafíos, marcado por condiciones climáticas extremas y movimientos sísmicos de gran magnitud.

En una reciente revelación, Mhoni sacó las cartas del Sol y la Estrella, señalando que la primera será la predominante en los próximos meses.

Según explicó en su video de YouTube, esta carta trae consigo un clima “extremadamente violento” para el último mes del año.

Mhoni Vidente lanza terribles predicciones para diciembre

“Me están diciendo las cartas, la del sol y la del mundo, que se visualiza la peor temporada de invierno. Se va a adelantar».

«Se visualiza exagerada cantidad de tormentas invernales en Canadá, Estados Unidos, parte de Europa y parte de México».

«Estas dos cartas me están diciendo que vienen días de oscuridad, vienen días donde completamente no va a haber sol, que estarán prevaleciendo completamente las nubes y que no se calentará la tierra”, dijo al inicio.

Mhoni Vidente aseguró que habrá una nevada histórica en ciudades como Toluca y Tlaxcala, con temperaturas cayendo hasta los -5°C.