Mhoni Vidente predice ‘lo peor’ para México

La vidente señala que pasará con el Popocatépetl

La cubana no dudó en señalar lo que se espera en los próximos días

¡FATALIDAD A LA VISTA! Mhoni Vidente vuelve a sorprender a sus seguidores al anunciar que se prevé una catástrofe para ciertas partes de México y sobre todo, en el área donde se encuentra el famoso volcán Popocatépetl. La predicción se dio a conocer por una pregunta de una seguidora de la cubana, quien vive cerca de esta zona.

Por el momento, la vidente sigue alertando sobre las posibles consecuencias que pueden presentarse por la actividad volcánica que se registró en días pasados y que podría causar un gran susto a los mexicanos. La astróloga más popular de Latinoamérica, no dudó en dar a conocer lo que visualiza para estos próximos días.

¿TERROR EN EL POPOCATÉPETL?

La vidente más popular de habla hispana, en las últimas predicciones que compartió, señaló el papel que tendrá el Popocatépetl en los próximos días. La predicción surgió después de que una seguidora de la astróloga preguntó sobre la zona debido a que vive en un punto cerca. Con tres persignaciones, la cubana previó a la mujer.

“El Popocatépetl no ha dejado, no ha dejado [de hacer pequeñas explosiones]. Al Popocatépetl le dicen Don Goyo, sí, le dicen Don Goyo y se está violentando. La gente está muy asustada porque avienta hasta piedras y avienta lava. Que dicen los científicos y geólogos que no se ve una erupción pronto, pero así pasó con el de Guatemala y acabó con los pueblos que estaban cerca”, dijo Mhoni.