“Yo ya estaba trabajando en Sabadazo en el 2013, estaba con su hijo José Manuel. Se me acerca y me dice: ‘Mhoni no le creo a nadie más que a ti’. Me pregunta: ‘quiero saber cuando me voy a morir’. Le contesto que un día 13. Y me dice: ‘mi número de la suerte es el 13’.

Mhoni Vidente Joan Sebastian: “Me trastorné”

Pero no fue lo único revelador que dio a conocer la vidente. Ella, señaló que Joan Sebastian quedó marcado por el pacto que hizo a los 27 años. Según comentó, su hijo Trigo murió a los 27 años, puesto que ese número se convirtió en la clave de su éxito y por supuesto, del pago que debía hacer ante los rituales que hizo para hacerse famoso. Inclusive, Joan Sebastian le declaró que algo oscuro lo seguía a partir de ese instante. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Dice que él prometió no sé a qué demonio irle bien si tenía ese éxito. A los 27 años, Joan Sebastian se lanza a la fama. Me decía ‘yo me saco la lotería cada fin de semana, yo voy y toco y voy y canto a un palenque y a mí me pagan en efectivo, yo tenía las pacas de dinero en mi casa, todos los viernes, sábados y domingos. Me compraba lo que sea, me trastorné, pero yo sentía que algo me perseguía, yo sentía algo oscuro porque veía sombras, y me da el cáncer'”, señaló.