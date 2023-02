Anticipó que otra de las parejas que van a separarse son el regetonero Anuel y Yailín: “Ahora que se viene aliviando esta muchacha que se embarazó, de tonta no se embaraza de él para agarrar todos los billetes, ahorita el amor casi no dura amigos, son situaciones muy difíciles, ahorita el amor está muy frágil porque no tiene unas bases como las teníamos antes”. Archivado como: Mhoni Vidente JLo

PURAS TRAGEDIAS ESTE AÑO

Los usuarios comenzaron a opinar sobre los divorcios y separaciones de este 2023 y una persona recordó el matrimonio de Erick Rubín y Andrea Legarreta: “Eric y Andrea: Fue tan hermosa esa vida de pareja que ya se van a separar… No pues sí. Cero congruencia. En fin… no quiere decir que Erik le pone el cuerno. El que fuera drogadicto no era problema para ella, pues ella no canta mal las rancheras”.

Y entonces agregó: “Pero el que Erik le haya puesto el cuerno tan gacho (con hombres) mientras gozaba de beca vitalicia (pues Andrea lo mantenía) eso si no le gustó”, dijo esta persona que recurrió al video para dar su opinión sobe el reciente anuncio de separación de la pareja hace apenas un par de días en México y que causó sensación. Archivado como: Mhoni Vidente JLo