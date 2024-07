Mhoni Vidente predice ‘más problemas’ para Christian Nodal

Le sale la carta de ‘La Torre’ al cantante mexicano

¿Lo que hizo a Cazzu le costará su hija?

Cazzu se encontraría en tremenda depresión luego de lo que le hizo Christian Nodal al dejarla por Ángela Aguilar a ocho meses de tener a su bebita.

Ahora, el mexicano podría enfrentar el peor de los castigos: perder el derecho de ver a su pequeña Inti.

Según Mhoni Vidente, al cantante le salió la carta de ‘La Torre’ que indica que los problemas para Christian Nodal no terminarán.

Aunque está de lo más feliz y enamorado de Ángela Aguilar, le recomienda ‘prepararse’ y hasta lo califica de ‘mal padre’ por dejar a su bebé Inti.

¿Christian Nodal perderá a su bebé?

«Cazzu no está embarazada (de Nodal), es panza natural, ahorita lo que está viviendo es una depresión porque quieras o no, pues te va a doler», aseguró Mhoni Vidente.

«Nodal está muy lejos pero sí va a ver a la niña una vez al mes, porque sí creo que es un buen proveedor, pero un mal padre», dijo la cubana.

«Qué tan ilusionado anda con Ángela Aguilar, que dejó a Cazzu con una niña chiquita», expresó Mhoni Vidente.

¿Pero dicha situación le valdrá que Christian Nodal reciba una ‘venganza’ de su ex no dejándole ver a la niña? Mhoni Vidente no se quedó callada.