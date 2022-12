Mhoni Vidente dice qué pasará con Canelo y Messi

¿Canelo tiene un carácter explosivo? Mhoni responde

Canelo se disculpa con el futbolista argentino “Me dejé llevar”

Mhoni Vidente Canelo y Messi. Hace una semana, ‘Canelo’ Álvarez protagonizó uno de sus más grandes escándalos al estallar en contra del futbolista argentino Lionel Messi, arrematando en contra de la super estrella en múltiples ocasiones por medio de su cuenta oficial de Twitter, ¿Por qué?

Todo comenzó cuando se filtró un video de Messi en donde se le ve supuestamente pateando la playera de la Selección Mexicana cuando se enfrentaba contra el equipo mexicano en el Mundial de Qatar. Pese a esta controversia, una de las personas que han dado su opinión, es Mhoni Vidente, la cual conoceremos en esta ocasión.

Mhoni Vidente Canelo y Messi: Da su punto de vista sobre esta pelea

Por medio de sus videos rutinarios con ‘El Heraldo de México’, la vidente y astróloga habló y planteó su opinión acerca de toda esta polémica que fue hasta tendencia hace apenas pocos días. Mhoni Vidente aseguró que Canelo tiene un actitud explosiva, y no manejó la situación de la mejor manera.

“Definitivamente ahí te das cuenta que no es quien te la hace, si no quien te la paga. Canelo andaba de mala copa y aparte tiene un carácter muy explosivo y enérgico. Se le agradece que haya defendido completamente la bandera, ser patriota y muy auténtico. Debe entender que el fútbol es para unir, no para separar, no para buscar violencia” comentó Mhoni. Archivado como: Mhoni Vidente Canelo y Messi