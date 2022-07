“El otro virus que me estaban comentando de la viruela del mono yo lo visualizo que sí va alcanzar a ser pandemia pero no tan catastrófica como el coronavirus, o sea ya les dije yo que visualizo todavía una pandemia muy fuerte en diciembre de 2024”, comenzó diciendo Mhoni Vidente.

Y es que mientras las cosas no acaban en materia de COVID , Mhoni Vidente se atrevió a decir que vendrá una segunda pandemia para la humanidad y lamentablemente los seres humanos deberán estar mu preparados para todo, porque hasta incluso, la astróloga dio la fecha en que todo comenzará.

Arrancando con sus predicciones para el mes de julio, Mhoni Vidente dio a sus seguidores una escalofriante predicción sobre una segunda pandemia en la que la humanidad deberá poner atención, aún cuando la del COVID no ha podido terminarse y actualmente se vive una quinta ola de contagios en todo el mundo.

Mhoni Vidente pide a la gente que se prepare para la segunda pandemia

En sus predicciones de una pandemia para diciembre de 2024, Mhoni Vidente fue muy incisiva en pedirle a la humanidad estar preparados: “Hay que cuidarnos, ¿cómo te puedes defender de una pandemia? Estando saludables, comer bien, haciendo ejercicio, estar en paz con Dios y con uno mismo, acuérdense que las enfermedades no existen, se crean uno mismo con todos los problemas que van trayendo en el día a día…”, continuó.

Y precisó que es muy importante que la gente no se enfoque en maximizar sus sentimientos para no enfermarse: “Angustias, tristezas, corajes guardados, rencores y eso va a provocar muchas enfermedades que el ser humano son detonantes y antes yo me acuerdo, hace muchos años que casi nadie hablaba del cáncer…”, manifestó.