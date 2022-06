Fue mediante sus predicciones que realiza para El Heraldo de México que la clarividente cubana compartió una inesperada revelación, celebridades que se suman a la comunidad LGBT. Mhoni Vidente dijo que era de esperarse ya que la sociedad ha cambiado en los últimos años y ahora el salir del closet no es tan tachado como antes.

Mhoni vidente famosos closet. La clarividente más querida por los hispanos realizó sus predicciones para los últimos días de este mes de junio, donde desató varias revelaciones para diversas celebridades tanto a nivel nacional como internacional, Mhoni Vidente aseguró que hay personalidades del espectáculo que no tardarán en salir del closet.

“Yo creo que un Gerard Piqué que últimamente lo han visto con suecas y filandesas, con todo mundo lo han visto pero también le gustan los hombres y yo creo lo va estar demostrando porque no sabe cómo expresar su amor, es un jugador importante a nivel mundial”, reveló Mhoni Vidente. Archivado como: Mhoni vidente famosos closet.

Dentro de sus revelaciones Mhoni Vidente aseguró que después de la marcha que se llevó a cabo el pasado fin de semana en apoyo a la comunidad LGBT muchos de los famosos ya no ocultarán más sus preferencias, “Yo visualizo que muchos van a estar saliendo del closet, ahora en este año vienen cambios”, aseguró.

Pero dentro de sus revelaciones afirmó que Piqué no sería el único deportista en salir del closet públicamente, “También otro jugador mexicano que está allá en el extranjero, jugando también sale del closet y se demuestra completamente en cuestiones de ser gay”, señaló la clarividente cubana.

“Yo no sé porque la gente tarda mucho en salir del closet”

“Sobre todo un jugador mexicano que vive en el extranjero, no es el Chicharito, no es Carlos Vela… Yo no sé porque la gente tarda mucho en salir del closet y demostrar realmente su amor por una persona y vivir escondidos tanto tiempo”, apuntó la psíquica de origen cubano.

Ya en la recta final del video recordaron que Jhonny Caz sería coronado como rey durante la marcha de la comunidad LGBT+, recordemos que también el hermano del vocalista de Grupo Firme salió del closet y hasta propuesta de matrimonio se llevó en pleno concierto el año pasado. Archivado como: Mhoni vidente famosos closet. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.