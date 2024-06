Mhoni Vidente revela quién ganará la Eurocopa

Arranca la Eurocopa

Mhoni Vidente predice al ganador

24 selecciones irán en busca del trofeo

Con el triunfo de Alemania 5 goles a 1 sobre Escocia, el pasado viernes 14 de junio comenzó la Eurocopa 2024.

En total, 24 selecciones irán en busca del tan ansiado título que en el 2020 ganó Italia luego de vencer en penales a Inglaterra.

Este domingo, se programaron tres duelos: Polonia vs Países Bajos, Eslovenia vs Dinamarca y Serbia vs Inglaterra.

En una de sus últimas predicciones, Mhoni Vidente reveló quién ganará la Eurocopa de este año, para que estén muy atentos.

¿Quiénes son los favoritos?

Antes de entrar en detalles respecto a lo que dice Mhoni Vidente de quién ganará la Eurocopa, vale la pena mencionar lo siguiente:

Para muchos, los principales favoritos son las selecciones de Inglaterra y Francia, la cual obtuvo el segundo lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, no hay que descartar al anfitrión, Alemania, y al actual campeón, Italia.

Tampoco suena descabellado que las selecciones de España, Países Bajos y Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo, se coronen campeones de esta justa veraniega.