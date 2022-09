La clarividente cubana asegura que Eugenio Derbez tuvo un derrame cerebral

Dentro de sus predicciones Mhoni Vidente aseguró que Eugenio Derbez no es el mismo, “Está muy raro, está muy escondido, que todo mundo me estaba preguntando sí se hizo una cirugía estética, pues ya está bien planchado, más que Alessandra. Está muy raro porque él siempre está subiendo historias, siempre anda promocionando”.

“Lo más raro que se me hizo cuando lo operaron del hombro, que sí creo que se cayó pero yo estoy en que tuvo un derrame cerebral NO un infarto, que Alessandra no estuvo con él se vino a cantar porque tenía un compromiso pero cuando uno quiere a alguien se le hace chiquito el tiempo para llegar entonces, ya no hay tanto amor aquí”, advirtió la clarividente cubana. Archivado como Eugenio Derbez Mhoni Vidente.