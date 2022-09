“Él declaró que es bisexual y sí, yo lo veo también en una relación con un hombre, si no es Brad Pitt ha de ser Tom Cruise o alguien así, pues él le tira a lo grande. Aparte, él dijo que quería tener hijos con su mejor amiga (llamada Gabriela), pues se llevaban muy bien y eso sería lo ideal”, expresó Mhoni Vidente.

Una noticia tomó por sorpresa a propios y extraños a principios de esta semana: el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez había sufrido un accidente y sería operado. A pesar de que, se aseguró, esta intervención quirúrgica no comprometería su salud, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente tiene una opinión muy diferente a lo que se ha dicho hasta ahora.

Mhoni Vidente predice que Eugenio Derbez tendrá una recuperación muy larga

Tranquila, Mhoni Vidente confirmó que tras la operación de hombro a la que fue sometido, Eugenio Derbez tendrá una recuperación de 5 a 7 meses, pero habría algo más: “Yo creo que él y Alessandra (Rosaldo) estaban separados, al parecer él estaba en Miami y ella en Los Ángeles, ya esán viviendo separados, pero no han querido decirlo”.

La vidente más querida por los hispanos reveló que la razón por la que no se ha dado a conocer esta noticia es por querer vender la nota o simplemente por ‘darle en la mad…’ a ella: “Yo creo que desde el Tren maya le mandaron a Eugenio toda la mala vibra porque se anda metiendo en cosas o situaciones que no debe y hace declaraciones que no vienen al caso”.