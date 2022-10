Hace poco se revelaba que Christian Nodal estaba c ontagiado de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) que contraje, según la fuente que lo reveló, la contrajo por su vida llena de excesos. Según la información, el cantante se deprimió mucho cuando terminó con Belinda.

Mhoni Vidente enfermedad Nodal: Viene lo peor para el cantante

“Si los muchachos de 22 y 23 años que no tienen dinero, no tienen esa posición se echan a todas y a todos. Por eso cuídense hijos”, dijo la pitonisa a sus seguidores. Pero no quedó ahí, pues aseguró que vienen cosas peores para el cantante: “Le viene cáncer al papá”, sentenció. VER VIDEO COMPLETO AQUÍ

“Ya la mamá tuvo cáncer en el colon, “Ahora le viene cáncer al papá en la próstata o en la vejiga, ¿Qué maldición debe de estar pagando?”, además, agregó que alguien le tiene envidia a Christian: “Hay tanta envidia en la familia de Nodal”. ARCHIVADO DE: Mhoni Vidente enfermedad Nodal