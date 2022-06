“Hablamos de esa situación, de esta señorita que dice que habla de los extraterrestres y que es un canal, la señorita que es de Colombia… Yo realmente no le creo, los extraterrestres creo que sí existen, creo que ya evolucionaron tanto que no necesitan hablarte”, comenzó diciendo Mhoni Vidente del tema.

La mujer es originaria de Colombia y se llama Mafer Walker y ya causa sensación en TikTok desde hace meses por sus peculiares videos en supuesto lenguaje alienígena, sin embargo, mucha gente la tacha de ‘charlatana’ y ahora Mhoni Vidente no se queda sin dar su versión al respecto y encima ‘rematar’ con la verdad sobre los extraterrestres.

La astróloga más querida por todos los hispanos y quien ha demostrado capacidad para decir la verdad mediante acertadas predicciones, precisó si es cierto que esta mujer entrevistada en ‘Venga la Alegría’ dando supuestos mensajes extraterrestres habla con la verdad o no… y Mhoni Vidente no se quedó callada.

Hace unos días, una entrevista en un programa matutino de México lanzó ‘a la fama’ a una mujer que asegura comunicarse con los extraterrestres y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, tanto así que TikTok, Facebook y Twitter se inundaron con los videos de la fémina que dice poder establecer contacto con esos seres… ahora, Mhoni Vidente habló sobre el tema.

Y respecto a las sensaciones que la supuesta mujer alienígena tiene, Mhoni Vidente continuó: “Yo siento que realmente creo en Dios y en la Virgen María, es mi fe espiritual y ella es su fe en ese sentido pero creo que fue algo que se hizo viral, que no salió de allí y que cada quien se comunique con quien sea…”, comentó desenmascarando a la mujer.

Mientras Mafer Walker ‘explota’ sus habilidades para ‘comunicarse’ con los extraterrestres, Mhoni Vidente habló más serio sobre el tema: “Telepáticamente ya pueden saber lo que estás haciendo o manejar la mente, y realmente ya no hay un lenguaje como tal… ella revuelve mucho ‘te amo, me amas’ pero ahí te das cuenta de que fue un momento de esta señorita que a lo mejor siente…”, siguió.

Nada que temer con la luna de fresa

Mhoni Vidente comentó que esta época es ideal para el mensaje de la luna y recomendó preparase: “Esta luna es muy buena que nos ayuda a estar completamente mejor así que hagan sus rituales que eso les va a estar ayudando a hacer cosas muy positivas”, expresó la astróloga.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Los alienígenas no hablan, se comunican por telepatía”, “Tan evolucionados son que tienen que valerse de los recursos tecnológicos de la humanidad jejejejeje… micrófono, ropa normalita, collar de pepas, pelos amarillos y planchado jejejeje.. que locura”, “Hace rato q tenemos extraterrestres entre nosotros. Pregúntenle al Pentágono”, “Sus facciones si se parece”, “está mujer me esta asustando ya está en todas las redes hablando el idioma de los extraterrestres”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MHONI VIDENTE SOBRE EL TEMA DE LOS EXTRATERRESTRES.