Mhoni Vidente ‘lo vuelve a hacer’

La psíquica y clarividente cubana comparte sus predicciones para los próximos días

A poco de que llegue a su fin octubre, la vidente más querida por los hispanos tiene varias sorpresas

¡No salgan de casa sin antes escuchar estas revelaciones! En su visita más reciente a El Heraldo de México, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para los próximos días. A poco de que llegue a su fin octubre, por muchos llamado ‘el mes perfecto’, la vidente más querida por los hispanos tiene varias sorpresas.

De inmediato, la vidente más querida por los hispanos, en este video que está disponible en su canal oficial de YouTube, pidió que le leyeran el mensaje que compartió el cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, en sus redes sociales, donde aseguró que cuando “no esté en este medio de la música o en otro mundo”, va a contar porque la prensa no lo quiere, entre otras cosas.

Mhoni Vidente revela que está pasando con Eduin Caz

“Tristemente, a Eduin Caz ya lo perdimos. La carta de El Loco está detrás de él. ¿Qué pasa cuando tú haces una declaración así? Perdiste el piso, vienes de (problemas) alcohol, drogas y unas situaciones de estrés tremendas y te sientes incomprendido”, expresó Mhoni Vidente sobre las declaraciones del vocalista del Grupo Firme.

Por otra parte, la vidente dijo que el cantante hace responsables a todos, pero no a él mismo: “Aquí el único responsable de su vida y de sus actos es él, no la prensa, no los fans y no la gente que lo sigue. Yo creo que tuvo un bajón muy fuerte de drogas y de alcohol y lo más seguro es que ya se separó de su esposa, pues casi no la menciona y no se ven juntos, pero ella no le dará el divorcio, no es tonta”, ¿corre en riesgo la vida del cantante?